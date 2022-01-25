В Лесном полтора месяца разыскивают 41-летнего мужчину

Поисками пропавшего занимаются волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лесном Свердловской области полтора месяца разыскивают 41-летнего Сергея Яковлева. Во вторник, 7 декабря, он вышел из квартиры матери и пропал. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Ушел от матери и больше не выходит на связь, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Во время пропажи Сергей был одет в черную куртку, светло-серый свитер, черные джинсы и синие кроссовки.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью короткие, глаза серые

Если вы знаете, где может находиться Сергей, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.