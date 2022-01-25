Свердловское ГУФСИН создаст 400 мест для принудительных работ

К 2025 году планируется создать 2 678 мест для принудительных работ.Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Службы Свердловского ГУФСИН создадут 400 мест для принудительных работ. Как сообщает ГУФСИН, эта мера наказания действует в исправительной колонии Нижнего Тагила и колонии-поселения Первоуральска.

- У некоторых осужденных в УФИЦ заработная плата составляет около 120 тысяч рублей. Они выплатили многие миллионы рублей в доход государству, - рассказали в ГУФСИН.

К 2025 году планируется создать 2 678 мест для принудительных работ.

Свердловская область заняла седьмое место по количеству совершенных преступлений среди всех регионов России. За 2021 года на Урале зарегистрировали 54,4 тысячи нарушений закона.

Урал стоит в рейтинге после Москвы (143,5 тысячи преступлений), Краснодарского края (78,1), Московской области (73,7), Челябинской области (65,2), Санкт-Петербурга (62,7) и Ростовской области (58,5).