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Общество24 января 2022 19:21

Оперативники свердловского ГУФСИН раскрыли две тысячи преступлений за год

В отделения было направлено 627 явок с повинной
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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За прошедший год специалистами было задержано 649 злоумышленников. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

За прошедший год специалистами было задержано 649 злоумышленников. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Оперативники ГУФСИН Свердловской области помогли полицейским раскрыть две тысячи преступлений за 2021 год. По информации ГУФСИН, они также изъяли четыре килограмма наркотиков, сотни единиц боеприпасов и 23 огнестрельного оружия.

- В 2021 году в правоохранительные органы и органы безопасности сотрудниками оперативных отделов учреждений ГУФСИН России по Свердловской области направлено 672 протокола явок с повинной, а также более 3 400 инициативных сообщений, - рассказали в ГУФСИН.

За прошедший год специалистами было задержано 649 злоумышленников и 720 человек было объявлено в розыск.

Ранее стало известно, что Свердловская область заняла седьмое место по количеству совершенных преступлений среди всех регионов России. За 2021 года на Урале зарегистрировали 54,4 тысячи нарушений закона.

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