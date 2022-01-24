Оперативники свердловского ГУФСИН раскрыли две тысячи преступлений за год

За прошедший год специалистами было задержано 649 злоумышленников. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Оперативники ГУФСИН Свердловской области помогли полицейским раскрыть две тысячи преступлений за 2021 год. По информации ГУФСИН, они также изъяли четыре килограмма наркотиков, сотни единиц боеприпасов и 23 огнестрельного оружия.

- В 2021 году в правоохранительные органы и органы безопасности сотрудниками оперативных отделов учреждений ГУФСИН России по Свердловской области направлено 672 протокола явок с повинной, а также более 3 400 инициативных сообщений, - рассказали в ГУФСИН.

За прошедший год специалистами было задержано 649 злоумышленников и 720 человек было объявлено в розыск.

Ранее стало известно, что Свердловская область заняла седьмое место по количеству совершенных преступлений среди всех регионов России. За 2021 года на Урале зарегистрировали 54,4 тысячи нарушений закона.