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Общество24 января 2022 18:10

В лесу возле озера Балтым с дерева сняли замерзшую кошку

Животное просидело на ветке несколько дней
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Бедное животное заметила женщина. Фото: скрин с видео "ЗооСпас Екатеринбург"

Бедное животное заметила женщина. Фото: скрин с видео "ЗооСпас Екатеринбург"

В свердловском лесу возле озера Балтым с дерева сняли замерзшую кошку. Как сообщает спасатель «ЗооСпас Екатеринбург», инцидент произошел 22 января 2022 года.

Бедное животное заметила женщина во время прогулки. Вечером и ночью она не могла забыть о нем и, вернувшись на то же место, поняла, что кошка даже не сдвинулась с места.

- Поблизости никакого жилья, вокруг лес и глубокий снег, и мороз ночью до -15, - рассказали в «ЗооСпас Екатеринбург».

Спасатели выехали на место в первой половине дня, их встретила на обочине заявительница и долго вела к тому самому дереву. Кошка сидела высоте 5-6 метров над землей и была оперативно снята специалистами.

После спасения свердловчанка, которая нашла животное, решила забрать пушистика к себе домой.

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