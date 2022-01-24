Екатеринбургская больница № 40 получила новое оборудование для лабораторий

Фото: минздрав Свердловской области

Екатеринбургская больница № 40 в рамках проекта «Здравоохранение» получила новое оборудование для клинической диагностики. В отделение привезли два коагулометра, которые используются для исследования нарушений гемостаза, кроме того, они постоянно используются в диагностической и лечебной работе.

- Обучение работе на новом коагулометре длилось буквально два часа. Сразу после знакомства с новинкой мы загрузили новую партию срочных анализов. По сравнению с прежним аппаратом этот дает более качественные и точные результаты, намного удобней в работе, - рассказывают специалисты ГКБ № 40.

Один аппарат установили в хирургическом корпусе, он предназначен для срочной диагностики неотложных пациентов. Второй – в роддоме для контроля важнейших показателей системы кровообращения рожениц. В сутки он выдает до 100 результатов. Его мощность позволяет проводить и большее количество исследований – до 150, если это будет необходимо.