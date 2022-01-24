Жители Лесного заметили в центре города лису

Рыжий зверь сидел на обочине дороги. Фото: скрин с видео читательницы "КП-Урал"

Жители Лесного заметили в центре города на улице Мира рыжую лису. На видео читательницы «КП-Урал» видно, как животное сидит у обочины дороги.

- Скорее всего из леса вышла, раньше мы лис в городе не видели, такое впервые было, - рассказала местная жительница.

Оператор попытался позвать заблудившееся животное, но зверь никак не обратил на это внимание, продолжая сидеть.

Напомним, что в Екатеринбурге лисы чаще стали выходить в город. Например, две из них были замечены накануне в Шарташском лесопарке. Они сидели на камнях и спокойно наблюдали за прогуливающимися людьми. Причины такого поведения у животных вы можете узнать здесь.

Однако специалисты предупреждают, что от таких лис, как и в принципе от всех диких животных, лучше держаться подальше.