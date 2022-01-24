На место оперативно приехали три единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На пятом этаже нижнетуринской многоэтажки вспыхнуло кресло. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 24 января в 17:49 на улице Свердлова.

- На площади 1 квадратного метра повреждено кресло в квартире, расположенной на 5-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома, - подтвердили в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и десять человек личного состава. Пламя было потушено жильцами дома первичными средствами пожаротушения до прибытия огнеборцев.

Напомним, что в уральской деревне Шипицыно под Камышловом трое инспекторов ДПС смогли предотвратить пожар в жилом доме. Как оказалось, во дворе дома вспыхнули деревянные сараи, пламя полностью охватило постройки и угрожало соседним зданиям. Хозяйка помещения была одна, при этом она отчаянно пыталась спасти свое имущество.