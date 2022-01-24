На Уралмаше задержали педофила, который приставал к 6-летней падчерице

Девочка пожаловалась на отчима матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего комплектовщика с Уралмаша. По версии следствия, он надругался над дочкой своей сожительницы. Впервые это произошло еще в 2018 году. Недавно отчим вновь стал приставать к девочке, но в этот раз она все рассказала матери.

Ранее судимого за неуплату алиментов гражданина задержали по горячим следам. Он написал явку с повинной. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Обвиняемому грозит до 20 лет заключения, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

Напомним, что ранее в Кировском районе Екатеринбурга задержали 56-летнего южанина, который приставал к мальчика 10 и 9 лет.