На свердловской трассе в ДТП с грузовиком погибла 50-летняя женщина

Для малышей женщина была бабушкой, а для мальчика – опекуном. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе Камышлов-Тавда в ДТП с грузовиком погибла 50-летняя женщина. Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел 24 января в 14:20.

По предварительной информации, 50-летняя женщина рулем «Лада Калина» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилей МАЗ. В результате ДТП свердловчанка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Помимо погибшей в машине еще находилось трое детей: 5 месяцев, один год и 10 лет. Все они были в удерживающих детских креслах, а самый старший был пристегнут ремнем безопасности, поэтому никто их них травм не получил.

Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: читатель "КП-Урал"

- 10-летний мальчик пояснил, что они ехали вместе с опекуном из деревни Бушланово в сторону города Туринска. Подъехав к кольцевой развязке автодороги «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» опекун остановилась и сказала, что плохо себя чувствует и очень хочет спать. Постояв немного, они продолжили движение.

Для малышей женщина была бабушкой, а для мальчика – опекуном. Они все вместе направлялись домой. Водитель МАЗ прошел освидетельствование, в его крови ничего не обнаружено. На месте ДТП недостатков зимнего содержания не выявлено. Обстоятельства инцидента выясняются.