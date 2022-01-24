«Такой заболеваемости еще не было»: в прокуратуре Екатеринбурга массовое заражение коронавирусом

На данный момент в Свердловской области выявлено 36 случаев штамма «омикрон». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу 13 из 23 сотрудников прокуратуры Верх-Исетского района заразились коронавирусом. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник, знакомый с ситуацией. В это же время подтвердился ковид у семи человек из прокуратуры Кировского района.

- Такой заболеваемости еще не было, даже в начале 2020 года, - рассказывает инсайдер. Но хуже всего сейчас дела обстоят в городской полиции. Очень много сотрудников слегло.

По словам одного из сотрудников, в ведомстве пока не планируют вводить каких-либо ограничений.

- Да, знаем про ситуацию в Верх-Исетском районе. Но специальных указаний не было. Просто напоминают о соблюдении масочного режима и все, - рассказал собеседник «КП»-Екатеринбург.

Получить комментарий в пресс-службе прокуратуры Свердловской области на момент публикации не удалось.

Напомним, что на данный момент в Свердловской области выявлено 36 случаев штамма «омикрон». За последние сутки заболеваемость выросла в 1,4 раза. 24 января региональный оперштаб сообщил о 1202 новых случаях коронавируса.