В Нижнем Тагиле полиция ищет пропавшего 40-летнего мужчину

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция ищет 40-летнего мужчину, которого пытается найти родной отец. По словам мужчины, его сын не выходит на связь с ноября 2020 года. Известно, что пропавший официально зарегистрирован по адресу Тургенева, 60, при этом он злоупотребляет алкоголем и часто меняет места проживания.

- В ходе проверки установлено, что последний раз пропавшего мужчину видели в начале декабря 2020 года в городе по улице Карла Маркса, 30. Мужчина может проживать у новых знакомых женщин, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, лицо овальное, короткие волосы, особые приметы: на левом плече тату в виде «тигра», на голени тату в виде «свечи», предпочитает спортивный стиль одежды.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите любую информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435)97-64-02 или на линию 02.