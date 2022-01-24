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Общество24 января 2022 15:30

Свердловских школьников хотят перевести на дистанционное обучение

Сроки пока неизвестны
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Педагоги просят родителей сообщить о наличии ноутбуков.

Педагоги просят родителей сообщить о наличии ноутбуков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьников Свердловской области снова хотят перевести на дистанционное обучение. Информация об этом начала поступать в родительские чаты уральцев.

- Министерством образования проводится мониторинг готовности учащихся и педагогов к дистанционному обучению. О начале дистанта и сроках пока не говорят, - пишут учителя.

Педагоги настоятельно просят родителей сообщить о наличии ноутбуков и SIM-карт для выхода в интернет в случае перехода.

О начале дистанта и сроках пока не говорят. Фото: родительский чат школы№8 Красноуральска

О начале дистанта и сроках пока не говорят. Фото: родительский чат школы№8 Красноуральска

Ранее в Екатеринбурге родители школьников потребовали отменить дистант, который ввели с 8 ноября. Недовольные мамы собрались у входа в мэрию, внутрь здания их не пустили. На протест пришли и представители общественного объединения РодНадзор.

Напомним, что впервые официально ввели дистанционный режим образования в школах региона 9 ноября 2021 года. Новая учебная четверть для детей началась с удаленного обучения.