В Березовском осудили дальнойбойщика, который стал виновником смертельного ДТП на ЕКАД

о решению суда дальнобойщик проведет один год в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском осудили 44-летнего дальнобойщика из Тамбовской области, который стал виновником аварии, вытолкнув автомобилиста на встречную полосу. Его признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все произошло 9 июня прошлого года, дальнобойщик Семенов, управляя КАМАЗом с прицепом, двигался по ЕКАД в направлении от аэропорта Кольцово.

- На 18-м километре ЕКАД возникло затруднение дорожного движения. В свою очередь, Семенов своевременно не обратил на это внимание и, не успев вовремя затормозить, допустил столкновение с двигавшимся перед ним легковым автомобилем, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

От удара авто выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с фурой, водитель легковушки погиб на месте. По решению суда дальнобойщик проведет один год в колонии-поселении, также он два года не сможет водить машину.