В Екатеринбурге полицейские поймали мужчину с крупной партией героина

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 40-летнего мужчину с крупной партией героина. Все произошло 20 января, тогда патрульные, находясь на дежурстве, заметили подозрительного прохожего. Он, заметив служебную машину, сбросил на землю сверток с неизвестным веществом.

- При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили еще два полимерных пакета, которые он прятал под одеждой. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством — героином общей массой свыше 250 граммов, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере», теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. До суда его поместили под стражу.