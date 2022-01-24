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Общество24 января 2022 13:45

Свердловским охотникам разрешат массово отстреливать волков из-за вреда хозяйствам

Норму установил департамент по охране, контролю животного мира
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Такую норму на территории угодий установил региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира

Такую норму на территории угодий установил региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свердловским охотникам разрешили охотникам разрешили убивать до 100% енотовидных собак и волков из-за их вреда хозяйствам. Такую норму на территории угодий установил региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Примечательно, что в аналогичном приказе, который установил нормы добычи дичи в 2018 году, ныне утратившем силу, разрешалось убивать не более 70 и 95 процентов от численности этих видов соответственно.

Напомним, ранее стало известно, что всем егерям Свердловской области выдали служебные автоматы Калашникова. Такое решение принято после убийства егеря в Таборинском районе в 2019 году, когда браконьер смертельно ранил Андрея Киргинцева. В том же году группа нелегальных охотников обстреляла «УАЗ» инспектора и бойцов СОБРа.

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