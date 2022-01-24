Владимир Якушев рассказал о том, как здравоохранение подготовилось к новой волне пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, опираясь на мнение профессионального медицинского сообщества, спрогнозировал сроки пятой волны пандемии, которая началась несколько дней назад из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

- Сейчас, когда заболеваемость носит такой взрывной характер, думаю, что мы в эту ситуацию мы заходим где-то на три-четыре месяца, - рассказал Владимир Якушев в эфире радио «Комсомольская правда».

Также полпред президента в УрФО заявил, что врачи будут стараться оказывать плановую помощь пациентам в полном объеме, хотя впереди нас ждет непростой период.

- Конечно, система здравоохранения уже адаптировалась к этой ситуации. Медики будут, конечно, максимально плановую помощь оказывать в объеме 100%. Но будет достаточно сложно, - рассказал Владимир Якушев в эфире радио «Комсомольская правда».