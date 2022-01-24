В Сысерти будут судить двух парней, обокравших табачный склад на пять миллионов

Всю свою добычу они сбывали неизвестному поставщику, его будут судить отдельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти будут судить двух парней из Екатеринбурга 27 и 25 лет, которые сообща обворовывали склад с алкогольной и табачной продукцией, ущерб от их действий превысил пять миллионов рублей. Молодым людям предстоит ответить по статье «Кража по предварительному сговору в крупном размере».

- В период с марта 2019 года по февраль 2021 года совершали хищения табачной и иной продукции, платежных терминалов из магазинов, расположенных на территории региона, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всю свою добычу они сбывали неизвестному поставщику, его будут судить отдельно, прибыль от сделок они делили поровну. Уголовное дело направление в районный суд Сысерти на рассмотрение по существу.