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Общество24 января 2022 12:31

Полпред Владимир Якушев: в сутки в УрФО коронавирусом заражается по 4 тысячи человек

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе оценил подготовку регионов к новой волне пандемии
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
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Владимир Якушев рассказал о новой волне коронавируса в УрФО

Владимир Якушев рассказал о новой волне коронавируса в УрФО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, что после 11 января 2022 года в регионах федерального округа начался резкий числа заражений коронавирусом и сейчас достиг 4 тысяч заражений в сутки.

- Что касается распространения, то мы видим такой взрывной характер. Мы можем четко сказать о том, что «омикрон» точно присутствует на территории Уральского федерального округа. Что касается коэффициента распространения, то в декабре он был менее единицы, то есть один зараженный заражал, в среднем, менее одного человека. Теперь этот коэффициент приближается к четырем, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» Владимир Якушев. - Приведу две цифры, на пике четвертой волны в ноябре 2021 года, у нас в УрФО заражалось 2 300 человек в сутки. К 11 января мы хорошо падали, 1063 человека в сутки в шести регионах. И теперь у нас заражается уже по 4 тысячи. То есть, у нас произошел такой скачок и в ближайшее время мы будем только расти.

По словам полпреда, сейчас очень важно, чтобы у нас четко работало амбулаторное звено. Люди в большинстве у нас болеют легко, значит, будут болеть дома. Поэтому врачи вовремя должны к ним приехать, вовремя установить диагноз, вовремя сделать ПЦР-тест, и самое главное, обеспечить необходимыми медикаментами. Потому что сейчас произойдет еще и взрывное потребление тех медикаментов, с помощью которых мы сегодня побеждаем коронавирус.

Прямой эфир интервью с Владимиром Якушевым - по ссылке.

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