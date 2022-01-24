В Екатеринбурге перенесли Big Love Show из-за ковидных ограничений

Танцевальную вечеринку от Love Radio планировалось провести 13 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесли Big Love Show – танцевальную вечеринку Love Radio, которая каждый год проходит в нескольких городах России перед Днем всех влюбленных. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщили организаторы мероприятия.

- Big Love Show перенесли. Танцполы же запретили. А какой смысл без танцпола проводить это мероприятие? Так что теперь ждем февраль 2023 года, - сообщили организаторы мероприятия.

Концерт должен был пройти 13 февраля в «Екатеринбург-Экспо». По данным официального сайта loveradio.ru, мероприятие перенесли на 12 февраля 2023 года.

Также на сайте loveradio.ru указано, что все билеты, приобретенные ранее будут действительны на новые даты.

В этом году на Big Love Show в Екатеринбурге должны были выступить Zivert, Burito, Мари Краймбрери, Юлиана Караулова и другие поп-исполнители.

Напоминаем, что сейчас в регионе в связи с резким увеличением заболеваемости введен ряд ограничительных мер.

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