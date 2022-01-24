В Нижневартовске четвертый день ищут 20-летнюю девушку

Девушка пропала в самом центре Нижневартовска Фото: Дарья АСЛАМОВА

Полиция и добровольцы из поискового отряда «Азимут» четвертый день ищут пропавшую 21 января 2022 года Диану Рачковскую. Девушка ушла из дома № 23 по улице Ленина в Ханты-Мансийске, при себе у нее был смартфон. После этого ее никто не видел.

Как пишет издание ugra-news.ru, на вид девушке 20-25 лет, ее рост – 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. В момент пропажи была одета в сине-зеленую куртку, темные джинсы, темную шапку с помпоном.

Отметим, что в Нижневартовске полиция и волонтеры помогают вернуться домой 86% от общего числа пропавших граждан.