В Верхней Пышме отец пытался задушить полугодовалого сына

СК завел дело лишь спустя три месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который едва не задушил полугодовалого сына. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, инцидент произошел еще 15 октября. Малыш громко кричал, чем раздражал отца. Ранее судимый свердловчанин попытался угомонить ребенка.

- Одной рукой он давил на шею, второй – закрывал рот. У мальчика перелом теменной кости, ушиб мозга, закрытая черепно-мозговая травма, - пояснил источник «КП».

Изначально полиция возбудила уголовное дело по статье « Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», но после получения экспертиз Следственный комитет переквалифицировал деяние как «Умышленное нанесения тяжкого вреда здоровью». Отцу ребенка грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее он был судим за серию краж.

Напомним, что в Нижнем Тагиле маленький мальчик скончался от подзатыльника.