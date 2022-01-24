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Происшествия24 января 2022 11:25

Сергей Болков, устроивший стрельбу на Химмаше, выступил с последним словом

Прокуратура запросила для него 20 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Бывший полицейский попросил для себя суровое наказание.

Бывший полицейский попросил для себя суровое наказание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Болков, устроивший стрельбу на Химмаше, выступил с последним словом Ему запросили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также два года ограничения свободы. Болков признался, что написал последнее слово уже через 10 дней после преступления. 30 мая он открыл стрельбу из дома, в результате чего ранил сотрудника Росгвардии и едва не убил 9-летнюю девочку.

- Прошу суд вынести мне максимально возможное наказание, чтобы неповадно было другим сотрудникам. Прошу прощения за то, что поставил огромное пятно на форме сотрудника полиции. Главное что все живы. И девочка, и сотрудники Росгвардии. Простите меня за все, - сказал в последнем слове подсудимый.

Приговор Сергею Болкову вынесут 1 февраля в 15:00.

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