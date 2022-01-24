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Общество24 января 2022 11:24

Реконструкцию цирка в Екатеринбурге закончат через три года

До конца 2022 года согласуют и утвердят проект
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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За реконструкцию цирка площадью около 14,5 тысячи квадратных метров на более 2,5 тысячи зрительских мест отвечает компания «Единый заказчик»

За реконструкцию цирка площадью около 14,5 тысячи квадратных метров на более 2,5 тысячи зрительских мест отвечает компания «Единый заказчик»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию Екатеринбургского государственного цирка закончат в 2025 году. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на директора департамента по строительству объектов культуры компании «Единый заказчик в сфере строительства» Наталья Зарубина.

- Открытие цирка после реконструкции для посетителей намечено на 2025 год, а до конца 2022 года планируется согласовать концепцию, разработать утвердить проект, - рассказала она.

За реконструкцию цирка площадью около 14,5 тысячи квадратных метров на более 2,5 тысячи зрительских мест отвечает компания «Единый заказчик». Подрядчик установит новое оборудование для сложных программ выступлений. При необходимости также заменят устаревшие конструкции и инженерные коммуникации.

Конкурс на реконструкцию здания Екатеринбургского государственного цирка выиграла московская компания ООО «Равелин». На работы планируют выделить 2,25 миллиарда рублей. Финансирование будет происходить из федерального бюджета.

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