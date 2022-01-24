Свердловчане на треть увеличили количество накопительных счетов в ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

По состоянию на январь 2022 года жители Свердловской области открыли в ВТБ более 116 тыс. накопительных счетов. Объем средств, которые клиенты вложили в этот сберегательный инструмент, составляет в нашем регионе 23,3 млрд рублей. За год количество счетов возросло более чем на 30 тыс.

Сейчас ВТБ предлагает клиентам два вида накопительных счетов — «Копилка» и «Сейф». Доходность по ним может составлять до 8% годовых при условии подключения к карте ВТБ опции «Сбережения». Проценты по счету «Сейф» начисляются на минимальный за период с первого по последний день календарного месяца остаток размещаемых средств. Условия ведения счета «Копилка» предполагают начисление в конце месяца дохода на ежедневный остаток. Таким образом, по оценкам экспертов, «Сейф» оптимально подходит для накопления и приумножения средств, «Копилка» — для гибкого управления повседневными тратами.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: «Накопительный счет сочетает возможности удобного администрирования своих финансов и получения высокой доходности. Мы ожидаем, что число держателей накопительных счетов в следующем году продолжит расти. Накопительный счет должен стать нашим центральным расчетным продуктом, вокруг которого будет аккумулирована вся сберегательная инфраструктура клиента».

Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн, «Сейф» — в мобильном приложении. Подробная информация об условиях открытия и ведения накопительных счетов размещена на сайте ВТБ.