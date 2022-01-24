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Общество24 января 2022 11:19

Свердловчане на треть увеличили количество накопительных счетов в ВТБ

Объем средств, которые клиенты ВТБ на Среднем Урале разместили на накопительных счетах, за 2021 год вырос на 1,2 млрд рублей. Количество действующих накопительных счетов увеличилось за этот период на 36%.
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Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

По состоянию на январь 2022 года жители Свердловской области открыли в ВТБ более 116 тыс. накопительных счетов. Объем средств, которые клиенты вложили в этот сберегательный инструмент, составляет в нашем регионе 23,3 млрд рублей. За год количество счетов возросло более чем на 30 тыс.

Сейчас ВТБ предлагает клиентам два вида накопительных счетов — «Копилка» и «Сейф». Доходность по ним может составлять до 8% годовых при условии подключения к карте ВТБ опции «Сбережения». Проценты по счету «Сейф» начисляются на минимальный за период с первого по последний день календарного месяца остаток размещаемых средств. Условия ведения счета «Копилка» предполагают начисление в конце месяца дохода на ежедневный остаток. Таким образом, по оценкам экспертов, «Сейф» оптимально подходит для накопления и приумножения средств, «Копилка» — для гибкого управления повседневными тратами.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: «Накопительный счет сочетает возможности удобного администрирования своих финансов и получения высокой доходности. Мы ожидаем, что число держателей накопительных счетов в следующем году продолжит расти. Накопительный счет должен стать нашим центральным расчетным продуктом, вокруг которого будет аккумулирована вся сберегательная инфраструктура клиента».

Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн, «Сейф» — в мобильном приложении. Подробная информация об условиях открытия и ведения накопительных счетов размещена на сайте ВТБ.

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