Вирусолог Альтштейн объяснил, почему люди не доверяют вакцинам от коронавируса

Часть граждан не доверяет отечественным вакцинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн назвал причины недоверия многих граждан к отечественным вакцинам от коронавируса. Об этом эксперт рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам Альтштейна, вокруг вакцин ходит много слухов, при этом, граждане не сталкиваются с больными, а на улицах «не валяются трупы». Также людей смущает позиция Запада по отношению к российским вакцинам. Все это в комплексе рождает недоверие.

- Если бы они видели, как бывает при натуральной оспе, при чуме, когда люди могут умирать в каждом доме, я думаю, что они действительно задумались, - уточнил Альтштейн.

Также, по словам эксперта, есть много слухов о генной инженерии, которая якобы использовалась при создании вакцины от коронавируса. Все это пугает людей, которые повышают уровень недоверия к вакцинам.

На самом деле, по словам специалистов, вакцинация является самым надежным способом уберечь себя от тяжелого течения болезни.