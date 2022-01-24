Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге росгвардейцы помогли женщине найти пропавшего мужа, который вышел из больницы и не вернулся домой. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.

Андрей Александрович 13 января вышел из приемного покоя больницы на улице Старых Большевиков. На поиски отправили экипаж Росгвардии.

- При опросе женщина объяснила, что ее муж недавно перенес инсульт и, не осознавая своих действий, ушел из лечебного заведения, - говорится в сообщении ведомства.

Росгвардейцы сразу же приступили к поиску. В скором времени сотрудники нашли мужчину на перекрестке улицы 40-летия Октября и Бульвара культуры. Пенсионера посадили в машину и отвезли домой к жене. Позже супруга отправила письмо свердловской Росгвардии. В нем она поблагодарила сотрудников ведомства - прапорщика Владимира Конюхова и сержанта Владимира Терских. Также Росгвардейцев поощрит руководство.