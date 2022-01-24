Свердловская магистраль расширила для клиентов возможности отправки грузов в контейнерах в 2021 году

Фото из архива РЖД

В 2021 году для удобства грузоотправителей Свердловская магистраль открыла дополнительные площадки для операций с контейнерами, усовершенствовала коммерческую инфраструктуру, разработала ряд ускоренных контейнерных сервисов. Это позволило СвЖД максимально удовлетворить запросы клиентов на отправку продукции в контейнерах и привлечь дополнительный объем грузов.

Так, для операций с контейнерами в прошлом году были открыты еще 12 грузовых станций дороги, а их общее количество достигло 76. Для обработки контейнеров используются грузовые дворы на основных станциях магистрали. Ведется строительство контейнерной площадки для резидентов особой экономической зоны «Титановая долина».

В 2021 году комплексные контейнерные сервисы были организованы на станциях Шарташ и Нижний Тагил. На постоянной основе грузы в контейнерах по согласованному с клиентом расписанию отправляются со станций Войновка и Верхнекондинская. Всего на данный момент технологии формирования и отправки ускоренных контейнерных поездов разработаны для 15 станций СвЖД.

Фото из архива РЖД

В рамках регулярного сервиса 54 контейнерных экспресса в 2021 году проследовало по маршруту Москва – Екатеринбург. По прибытию на станцию назначения груз распределялся по соседним регионам.

Тестируются схемы графиковой доставки контейнеров железнодорожным транспортом на «коротком плече»: от производственной площадки клиента до станции, где формируется ускоренный поезд, и от станции назначения до конечного получателя. Развивается технология ступенчатой маршрутизации, когда грузоотправителю предлагается перевозка его контейнеров в составе регулярных поездов с возможностью отцепки и прицепки групп вагонов. Такую схему планируется применять на маршруте Москва – Пермь – Екатеринбург – Тюмень. Данные решения, в первую очередь, рассчитаны на предприятия малого и среднего бизнеса.

Ускоренные контейнерные сервисы пользуются повышенным спросом у клиентов Свердловской магистрали. Они позволяют доставлять продукцию (в том числе на экспорт) быстрее и «точно в срок». Поскольку время отправления и прибытия таких поездов известно заранее, грузоотправитель имеет возможность планировать логистику и рационально использовать ресурсы. В 2021 году по согласованному с клиентом расписанию Свердловская магистраль отправила более 2,4 тыс. контейнерных поездов (перевезено 3,9 млн тонн), что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 125 направлениям (+43 новых направления в 2021 году).