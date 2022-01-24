Фонд святой Екатерины закупит машины скорой помощи на 114 миллионов рублей

Автомобили будут переданы станции скорой помощи в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

После обращения главы Екатеринбурга Алексея Орлова в Фонд святой Екатерины его учредители Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский решили закупить для города 20 машин скорой помощи на 114 миллионов рублей.

К такому решению благотворители пришли из-за резкого роста заболевших коронавирусом в Свердловской области, в том числе и новым штаммом «омикрон» - за последние две недели в регионе число случаев заражения выросло почти в 2,5 раза.

- Мы каждый день видим, как на дорогах Екатеринбурга постоянно работают машины скорой медицинской помощи, переданные учредителями врачам в прошлом году. В феврале их количество существенно увеличится, а значит, скорость реагирования на вызовы жителей города сократится, - отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Автомобили будут переданы станции скорой помощи в ближайшее время. Работать с пациентами они начнут уже в следующем месяце.

Отметим, что ранее Фонд святой Екатерины после начала пандемии коронавируса уже передал скорой помощи Екатеринбурга 55 новых машин.