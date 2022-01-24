В Екатеринбурге уничтожили полтонны фальсифицированной красной икры

28 декабря 2021 года свердловский Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку. Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

В Екатеринбурге уничтожили 567 килограмм лососевой икры неустановленного происхождения. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Ликвидация фальсификационной икры прошла 20 января в поселке Верх-Нейвинский.

- Индивидуальным предпринимателем под контролем должностных лиц Управления уничтожено путем сжигания 567кг (4 054 банок) икры лососевой зернистой, - говорится в сообщении.

28 декабря 2021 года свердловский Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку. В ходе мероприятия специалисты нашли склад на улице Малышева. Там индивидуальный предприниматель Клец К.А. продавал красную икру неизвестного происхождения.

На бизнесмена составили протокол об административном правонарушении. Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

На банках был указан производитель ООО «Персей», но, по данным ЕГРЮЛ, предприятие прекратило свою деятельность в декабре 2019 года. А по данным ФГИС «Цербер», эта компания с февраля 2021 года имеет статус «прекратил деятельность».

Выяснилось, что икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов, доказывающих ее безопасность. На бизнесмена составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, выдали предписание на уничтожение продукции.

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