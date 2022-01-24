Урал занял седьмое место по преступности в России

В Свердловской области полиция раскрыла за год все изнасилования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла седьмое место по количеству совершенных преступлений среди всех регионов России. За 2021 года на Урале зарегистрировали 54,4 тысячи нарушений закона. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.

- В результате предпринятых всем гарнизоном полиции мер удалось снизить кривую преступлений категории тяжкие и особо тяжкие против личности (-1,5%; 1 878), - говорится в сообщении.

Урал стоит в рейтинге после Москвы (143,5 тысячи преступлений), Краснодарского края (78,1), Московской области (73,7), Челябинской области (65,2), Санкт-Петербурга (62,7) и Ростовской области (58,5).

Кроме того, в Свердловской области полиция раскрыла за год все изнасилования .Также закрыты 99,2% дел, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью повлекшим по неосторожности смерть. Помимо этого, в регионе раскрыли 96,9% убийств, 96,7% разбойных нападений, 86,5% грабежей, 66,4% квартирных краж и 44,8% угона транспорта.

В 2021 году полиция установила 26,2 тысячи лиц, совершивших преступления. Из них 4,2 тысячи – женщины, а 1,3 тысячи – безработные.

При этом количество преступлений в сфере наркотрафика в 2021 году выросло на 2,5% до 5,8 тысяч эпизодов. Нарушений закона, связанных с продажей запрещенных веществ, стало больше на 7,6%. За год зафиксировали 3,5 тысячи таких преступлений.

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