Наблюдать МКС можно будет в вечернее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы смогут увидеть международную космическую станцию. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Календарь астрономических явлений на Урале». Там отмечается, что последние пять дней января - наиболее благоприятные для наблюдений.

- Строго по графику, на западе, восходит невзрачная «звездочка» и плавно движется в восточном направлении, - рассказывают в сообществе. - Пролетает рядом с Юпитером и постепенно разгораясь она все больше и больше обращает на себя внимание. И даже поднявшись на высоту 30 градусов, на юге, продолжает становиться ярче.

Отмечается, что наблюдать МКС можно будет по расписанию - всего четыре минуты в вечернее время.