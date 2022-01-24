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Общество24 января 2022 9:13

Уральцы смогут увидеть международную космическую станцию

Последние пять дней января - наиболее благоприятные для наблюдений
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Наблюдать МКС можно будет в вечернее время

Наблюдать МКС можно будет в вечернее время

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы смогут увидеть международную космическую станцию. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Календарь астрономических явлений на Урале». Там отмечается, что последние пять дней января - наиболее благоприятные для наблюдений.

- Строго по графику, на западе, восходит невзрачная «звездочка» и плавно движется в восточном направлении, - рассказывают в сообществе. - Пролетает рядом с Юпитером и постепенно разгораясь она все больше и больше обращает на себя внимание. И даже поднявшись на высоту 30 градусов, на юге, продолжает становиться ярче.

Отмечается, что наблюдать МКС можно будет по расписанию - всего четыре минуты в вечернее время.

Фото: группа ВКонтакте Календарь астрономических явлений на Урале

Фото: группа ВКонтакте Календарь астрономических явлений на Урале