Военные отрицают факт распространения африканской чумы свиней из гарнизона

Военные заявили о непричастности к распространению вируса африканской чумы свиней Фото: Павел МАРТИНЧИК

На прошлой неделе заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что причиной распространения африканской чумы свиней в регионе связано с отходами из воинских частей Еланского гарназона.

В пресс-службе Центрального военного округа удивились в ответ на это обвинение, которые здесь назвали необоснованным.

- Чтобы не выглядеть голословными рекомендуем спикерам разбираться в деталях и использовать сведения из официальных источников. В очередной раз поясняем, что воинские части не могут являться источником вируса, так как на их территории нет подсобных хозяйств и, как следствие – переносчиков инфекции, – приводит слова пресс-службы военного ведомства ИА «Уральский меридиан».

Также, по словам военных, мясную продукцию поставляет в воинскую часть сторонняя контора – ООО «Парус». Она же занимается и приготовлением пищи, сбором и утилизацией пищевых отходов. В мясной продукции этой фирмы по итогам исследования не выявлен вирус африканской чумы свиней.