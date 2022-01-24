В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин закрыли 67 классов

Школьники на карантине продолжают учиться на дистанте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за вспышек заболеваемости коронавирусом на карантин закрыли 67 классов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в департаменте образования.

- Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены – отметили там.

По данным на 24 января, еще 18 классов закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Школьники продолжают учиться на дистанте. Также из-за заражений коронавирусом домой отправили 19 групп в детских садах. Еще 18 групп закрыли на карантин из-за ОРВИ.

По данным на 17 января, в Свердловской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли 12 классов. Кроме того, один класс отправили домой из-за заболеваемости ОРВИ.

Также 23 января в Свердловской области был зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки в регионе выявили еще 883 новых случая заражения коронавирусом. Из них 456 зарегистрировали в Екатеринбурге.

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