Уральские заключенные повторили образы с картин знаменитых художников

После подбора нарядов женщины тренировались над выражением лица, взглядом, наклоном головы и позой. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Уральские заключенные из женской колонии №16 в Краснотурьинске повторили образы с картин знаменитых художников. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

23 января в колониях прошел конкурс «Оживший портрет». Осужденные женщины с помощью костюмов, аксессуаров и макияжа постарались «оживить» героинь полотен разных художников.

- Воплощая образ, представленный на картине, женщины фантазировали, кем могла быть та или иная дама, о чем думала, чем занималась, сколько ей лет, и какое положение в обществе она занимала, - говорится в сообщении ГУФСИН.

В том числе одна из заключенных повторила образ с картины Альбер Линч «Женщина в черном тюрбане». Фото: ГУФСИН по Свердловской области

После подбора нарядов женщины тренировались над выражением лица, взглядом, наклоном головы и позой. Некоторые фотографии удалось сделать с первого раза. Осужденные женщины взволнованно спрашивали: «Есть ли сходство?».

Заключенные повторили образы с картин Ивана Крамского «Портрет незнакомки», Василия Тимофеева «Портрет молодой женщины», Августа Ридель «Феличе Берарди из Альбано», Людвига Пассини «Портрет девушки с взъерошенными кудрями», Альбер Линч «Женщина в черном тюрбане», Тони Робер-Флери «Читающая девочка» и портрет молодой девушки Эжена де Блааса.

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