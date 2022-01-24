В Пионерском районе из-за антисанитарии закрыли кафе «Навруз»

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Пионерском районе Екатеринбурга из-за антисанитарии на три месяца закрыли кафе «Навруз» на Данилы Зверева, 20. Точка общепита не сможет работать три месяца.

- Каждое из помещений организации нуждается в проведении текущей и генеральной уборке (грязный пол, стены, грязь и скопление жира на стенах и оборудовании), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.- В помещении горячего цеха находятся личные вещи сотрудников (уличная обувь, одежда) и ряд других нарушений в технологии хранения и приготовления продуктов питания.

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В суде посчитали, что эти нарушения угрожают жизни и здоровью посетителей кафе, поэтому организацию обвинили в правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Судебные приставы Кировского отделения опечатали входные группы в помещение кафе, предупредив руководителя организации об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.