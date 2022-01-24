В Екатеринбурге пропал 24-летний мужчина

Мужчину разыскивают волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пропал 24-летний Рахимов Денис. О его местонахождении ничего неизвестно с 20 января. Его разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.

- Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8 (343) 294-14-94, - сообщают в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: карие

Цвет волос: черные

На момент пропажи был одет: куртка темно-синего цвета, шапка темно-синего цвета с помпоном, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Денис, сообщить об этом можно также руководителю отряда Николаю по телефону 89120379790 или по телефонам, указанным в ориентировке.