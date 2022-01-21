Полпред в УрФО Владимир Якушев расскажет о выборах свердловского губернатора и дефиците кадров в здравоохранении в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»

Владимир Якушев придет в прямой эфир радио 24 января Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В понедельник, 24 января 2022 года, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев расскажет о самых важных и актуальных темах в регионах УрФО.

Дефицит медицинских кадров, ситуация с коронавирусом и справится ли система с новой волной ковида? Каким должен быть кандидат на выборах губернатора Свердловской области в 2022 году? Пишет ли Владимир Якушев президенту, и по каким вопросам?

Владимир Якушев затронет острые темы. Фото: "КП"

Как переживет экономика Свердловской области очередной год пандемии и почему дорожает жилье?

Подключайтесь и задавайте вопросы в эфире с 17 часов в понедельник, 24 января, на радио «Комсомольская правда».