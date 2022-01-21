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Происшествия21 января 2022 4:11

На Бардина столкнулись три автомобиля

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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ДТП произошло на перекрестке Бардина и Громова Фото: читатель КП

ДТП произошло на перекрестке Бардина и Громова Фото: читатель КП

В Екатеринбурге утром, 21 января, на улице Бардина произошло жесткое ДТП - столкнулись три автомобиля.

- Машины просто всмятку. Водителей на месте аварии не видно, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, один из водителей не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги другим автомобилям. В аварии пострадал виновник ДТП 1948 года рождения. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом теменной области и ушибом грудной клетки.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП