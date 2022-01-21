В Екатеринбурге разыскивают 16-летнего подростка с усами

В момент пропажи он был одет в черные джинсы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге разыскивают 16-летнего Гвоздихина Станислава Андреевича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении подростка ничего неизвестно с 20 января 2022 года.
В момент пропажи он был одет в черные джинсы, черную куртку, ботинки такого же цвета, а также в серые перчатки и шапку.
Особые приметы:
Рост: 157 сантиметров
Цвет волос: русый
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: серо-зеленый
Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке или инфоргу Наталье (Пума) +79326018187.
О его местонахождении ничего неизвестно с 20 января. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
Напомним, что в Екатеринбурге сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов разыскивают 17-летнего парня. Нуриллаев Азизджон пропал еще 11 января. С этого дня о его местонахождении ничего неизвестно.