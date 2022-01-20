Полиция ищет в Екатеринбурге пострадавших от турагентки-мошенницы

Турагент похитила у екатеринбурженки 59 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция ищет в Екатеринбурге тех, кто пострадал от действий местной турагентки-мощенницы. Подозреваемая похищала деньги под предлогом организации поездок, сообщает городское УГИБДД.

- Ранее в органы внутренних дел обратилась женщина, которая сообщила, что внесла оплату за поездку в Турцию в сумме 59 тысяч рублей. Турагент, принявшая деньги, сообщила, что полностью оформила документы по поездке и обещала передать их клиентке накануне вылета, - говорится в сообщении.

Однако за день до поездки турагент перестала отвечать на звонки. Отдых так и не состоялся. Полицейские смогли установить личность предполагаемой мошенницы. Ей оказалась 52-летняя екатеринбурженка. Она призналась в хищении денег.

Подозреваемой является 52-летняя екатеринбурженка. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Подозреваемая объяснила, что работала в туристической отрасли с 2004 года. У нее была своя фирма «Европа». Весной 2020 года ее компания закрылась из-за финансовых проблем. Однако бывшие клиенты продолжали звонить подозреваемой и хотели купить поездки.

Так ей в октябре 2021 года позвонила потерпевшая, которая хотела заказать тур. Подозреваемая рассказала, что ей нужны были деньги, поэтому она воспользовалась случаем и приняла заказ. При этом никаких действий по организации путешествия для заказчицы она не предпринимала, а полученные средства присвоила. На турагентку-мошенницу завели дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские просят тех, кто располагает информацией о подобных фактах хищения денег у клиентов подозреваемой, сообщить по телефонам (343)294-14-94 или 102(02).

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