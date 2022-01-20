В Екатеринбурге пропал 17-летний парень

Подросток пропал в начале прошлой недели Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов разыскивают 17-летнего парня. Нуриллаев Азизджон пропал еще 11 января. С этого дня о его местонахождении ничего неизвестно.

- Был одет в зеленую куртку, зеленые штаны, черные кроссовки и черную шапку, - сообщается в ориентировке.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в «Лиза Алерт», пропавший проживает в Кемерово, но был в Тюмени у родственников. Оттуда он уехал на поезде в Екатеринбург. В столицу Урала он добрался. После этого он перестал выходить на связь.

Приметы:

Рост: 175 см

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-русые

С собой: зеленая спортивная сумка.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.