Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле водитель Mitsubishi сбил 53-летнего мужчину, идущего в магазин за продуками. ДТП произошло утром, 20 января, у дома № 56 по проспекту Мира. С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломом левой голени и перелом поясничного отдела позвоночника, а также ушибом грудной клетки его доставили в ЦГБ № 4.

- Водитель Mitsubishi Outlander (мужчина 1962 года рождения) следуя по проспекту Мира со стороны ул.Победа в сторону ул. Циолковского возле дома № 56 по проспекту Мира при повороте налево допустил наезд на пешехода (мужчину, 1967 года рождения), который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу,- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

По данным ГИБДД, за рулем иномарки находился 58-летний житель Нижнего Тагила, имеющий стаж вождения категории «В» 22 года. В течение 2021 года он 5 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Водитель объяснил, что при повороте налево не заметил пешехода из-за автомобилей, которые двигались в плотном потоке.

Госавтоинспекция напоминает что, водитель, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящем дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.