Более 2,5 тыс. пассажиров перевез туристический поезд «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск в 2021 году

Императорский маршрут "Екатеринбург-Алапаевск". Фото из архива РЖД

Среди них были туристы из разных регионов, включая Камчатку и Алтай, гости из Франции и Турции. Больше всего поездок совершили жители Свердловской области, которые путешествовали семьями или с друзьями. Высокий интерес к проекту отмечен среди студентов и школьников (в совокупности почти треть пассажиров составили эти категории). Самому юному туристу было 3 года, самому старшему – 83 года. По оценкам экспертов, туристов привлекают возможность проехать в комфортабельном тематическом поезде и высокий уровень сервиса на протяжении всего тура.

В вагоне поезда. Фото из архива РЖД

Поезд «Императорский маршрут» сообщением Екатеринбург – Алапаевск был запущен в феврале 2021 года. Состав оформлен в фирменном стиле крупнейшего туристического проекта России, который охватывает места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни. В вагоне организована фотозона, имитирующая интерьер времен российского императора, для фотографии можно примерить исторические костюмы. В поездке пассажиры могут воспользоваться аудиогидом и прослушать рассказ о династии Романовых; есть версии на английском и китайском языках, а также адаптированная для детей.

Фотозона. Фото из архива РЖД

Поезд оснащен системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. В салоне есть информационные табло и видеомониторы, установлены мягкие удобные кресла с откидными столиками и персональными розетками, по желанию можно регулировать угол наклона спинки. Для путешествия маломобильных пассажиров оборудовано специализированное купе и подъемное устройство для посадки/высадки в вагон.

«Императорский маршрут» курсирует по выходным и праздничным дням. Специально разработанное расписание позволяет добраться до Алапаевска менее чем за три часа. Изначально на 2021 год было запланировано 34 рейса, но в связи с популярностью экскурсионного тура, их число было увеличено до 60. В 2022 году поезд сделает 68 рейсов в рамках экскурсионного тура от оператора проекта.