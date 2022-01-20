Дети были пристегнуты ремнями Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в аварии пострадали двое детей и их бабушка. В Daewoo Nexia, в которой они ехали, въехал 38-летний мужчина, тоже на Daewoo Nexia. ДТП произошла на Сибирском тракте, 24Б, после десяти вечера 19 января.

- По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo Nexia двигаясь по ул. Сибирский тракт, со стороны пер. Базовый, в сторону ул. Карьерная, совершая разворот от остановочного комплекса, допустил столкновение с Daewoo Nexia, которая двигалась в попутном направлении по левой полосе, после чего отбросило на препятствие мачту освещения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Женщину 56 лет с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в ГКБ №36, восьмилетнего и четырехлетнего мальчиков с ушибами мягких тканей головы в ДГМБ № 9.

По данным ГИБДД, дети находились в машине на заднем пассажирском сиденье и были пристегнуты штатными ремнями безопасности. При этом младший ребенок перевозился без детского кресла.

Мужчина, который въехал в машину с детьми, рассказал сотрудникам госавтоинпекции, что не убедился в совершении маневра при развороте.

- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, не отвлекаться от управления транспортным средством, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к аварии, - отметили в ГИБДД.