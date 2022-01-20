Уральский «Атомстройкомплекс» закончил ремонт в проблемной высотке с водопадом

В доме поменяли систему водоснабжения. Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Компания «Атомстройкомплекс» закончила ремонт в екатеринбуржском ЖК «Гаринский» рядом с парком XXII партсъезда. Как сообщает застройщик, строительство было начато другой организацией, которая обманула 51 семью, вложившуюся в квартиры в многоэтажке, а после заморозила стройку.

Через пять лет, зимой 2021 года, работы возобновились, но уже под руководством «Атомстройкомплекс».

- Фактически, нам пришлось не достраивать этот дом, а перестраивать его. Наши специалисты сделали всё для того, чтобы собственники получили уютные, теплые квартиры в действительно современном жилье бизнес-класса, - рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

В доме поменяли систему водоснабжения, утеплили фасад здания и проделали дополнительные работы по электро- и газоподключению, также на территории ЖК весной установят небольшой водопад. Всего в доме 115 квартир, которые сдаются с черновой отделкой.