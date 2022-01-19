На место оперативно приехали пять человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Новгородцевой загорелась легковушка. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 19 января в 19:58.

- На площади двух квадратных метров поврежден моторный отсек автомобиля "Volvo XC90", - сообщили в МЧС.

На место оперативно приехали пять человек личного состава и одна единица пожарной техники. Пламя было потушено в течение трех минут.

Напомним, что в Екатеринбурге в пожаре погибли две девочки 3 и 4 лет. Возгорание произошло в частном доме по улице Источной, что на окраине Кировского района. Женщина пыталась откачать дочерей, но безуспешно. Спасти жизнь малышкам не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».