Свердловские осужденные отпраздновали православное Крещение

Православный ритуал проводился под контролем врача. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Осужденные невьянской исправительной колонии №46 отпраздновали православное Крещение. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, на территорию заключения приезжал отец Георгий, для проведения чина освящения воды.

В исправительную колонию прибыль священник. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

- В знак уважения к православным традициям, заместителем начальника майором внутренней службы Тимофеем Подскоковым была предоставлена возможность осужденным из православной общины учреждения, принять участие в крещенском ритуале купания, - рассказали в ГУФСИН.

Православный ритуал проводился под контролем врача в специальной купели перед храмом.

На территорию заключения приезжал отец Георгий. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Напомним, что в Свердловской области во время Крещения в купели окунулись больше 15 тысяч человек, на территории области организовали 92 места массового купания. При этом в уральской столице в христианском празднике приняли участие более четырех тысяч человек.