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Происшествия19 января 2022 17:47

Свердловское ГИБДД разыскивает водителя, который под Кушвой наехал на стоящего пешехода

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Госавтоинспекция обращается к очевидцам данного происшествия.

Госавтоинспекция обращается к очевидцам данного происшествия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская Госавтоинспекция разыскивает водителя, который наехал на пешехода на трассе Баранчинский – Орулиха. ГИБДД сообщает, что инцидент произошел 16 января около 21:00.

Мужчина стоял на обочине далеко от населенного пункта, когда в него влетел неизвестный автомобиль. Пострадавшего оперативно госпитализировали с различными травмами и направили в приемный покой города Кушва.

Госавтоинспекция обращается к очевидцам данного происшествия, если вы владеете какой-либо информацией просьба сообщить имеющуюся информацию по тел: 8 (34344) 2-41-10 или дежурную часть МО «Кушвинский»: 8 (34344) 2-43-41.

Ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2022 года произошло 20 ДТП с детьми-пассажирами. При этом один ребенок погиб в аварии, а еще 23 получили травмы различной степени тяжести. В ГИБДД отметили, что родители часто соглашаются на поездку без детских автокресел и не пристегивают детей ремнями безопасности в такси.