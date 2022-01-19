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Общество19 января 2022 17:02

Уральская модель снялась в Голливудском фильме вместе с Брюсом Уиллисом

«Бензиновая аллея» с Ириной Антоненко выйдет в прокат 25 февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Instagram Ирины Антоненко

Фото: Instagram Ирины Антоненко

Модель из уральской столицы Ирина Антоненко, которая в 2009 году смогла завоевать титул «Мисс Екатеринбург», а через год – и «Мисс Россия», снялась в голливудском фильме «Бензиновая аллея». При этом одну из главных ролей в картине сыграл известный актер Брюс Уиллис.

- Так волнуюсь, это мой первый голливудский фильм, который выходит 25 февраля! Спасибо режиссеру Эдварду Дрейку за такой феноменальный опыт, - написала Ирина Антоненко в своей публикации Instagram.

В публикации девушка прикрепила трейлер к фильму, в котором можно заметить других знаменитых актеров, например, Люка Уилсона и Девона Сава. Напомним, ранее Ирина Антоненко уже снималась в кино, однако это были фильмы отечественного производства.