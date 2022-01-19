В оперштабе рассказали, как чувствуют себя уральцы, у которых диагностировали «Омикрон»

араженные находятся под наблюдением врачей и специалистов Роспотребнадзора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперштабе по Свердловской области рассказали, как чувствовали себя четверо уральцев, у которых на днях выявили новый штамм коронавируса «Омикрон». Всех их срочно отправили на карантин в специальный обсерватор.

- Зараженные находятся под наблюдением врачей и специалистов Роспотребнадзора. У всех болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме, - сообщили «КП-Екатеринбург» в оперштабе.

Ранее в Роспотребнадзоре по Свердловской области раскрыли, откуда появились новые случаи заражения штаммом «Омикрон». Специалисты выяснили, что все положительные тесты COVID-19 были завезены из-за рубежа: двое уральцев подхватили вирус в Доминиканской Республике, один турист прибыл из Египта, еще один – из ОАЭ.

По каждому случаю проводится эпидрасследование. Заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно: у двоих результат вновь был «положительным».