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Общество19 января 2022 16:21

В оперштабе рассказали, как чувствуют себя уральцы, у которых диагностировали «Омикрон»

У всех болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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араженные находятся под наблюдением врачей и специалистов Роспотребнадзора

араженные находятся под наблюдением врачей и специалистов Роспотребнадзора

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперштабе по Свердловской области рассказали, как чувствовали себя четверо уральцев, у которых на днях выявили новый штамм коронавируса «Омикрон». Всех их срочно отправили на карантин в специальный обсерватор.

- Зараженные находятся под наблюдением врачей и специалистов Роспотребнадзора. У всех болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме, - сообщили «КП-Екатеринбург» в оперштабе.

Ранее в Роспотребнадзоре по Свердловской области раскрыли, откуда появились новые случаи заражения штаммом «Омикрон». Специалисты выяснили, что все положительные тесты COVID-19 были завезены из-за рубежа: двое уральцев подхватили вирус в Доминиканской Республике, один турист прибыл из Египта, еще один – из ОАЭ.

По каждому случаю проводится эпидрасследование. Заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно: у двоих результат вновь был «положительным».